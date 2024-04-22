Гайкин Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения04.11.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914 ст.
Отец: Гайкин Павел Наумович
Есть метрика рождения, по ней крещен 6.11.1914, восприемники пос. Чеховского крестьянин Архип Сафронович Болдышев и дер. Благовещенки девица Лукия Лаврентьевна Василевская (Гликерия? Лукерья?)
Смерть
Неизвестно
Погиб в ВОВ