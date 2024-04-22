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Гайкин Павел Павлович

Место рождения

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд

Дата рождения

04.11.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1887 по 1888 г.р.

Мать

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914 ст.

Отец: Гайкин Павел Наумович

Мать: Гайкина Ульяна Софроновна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещен 6.11.1914, восприемники пос. Чеховского крестьянин Архип Сафронович Болдышев и дер. Благовещенки девица Лукия Лаврентьевна Василевская (Гликерия? Лукерья?)
Смерть
Неизвестно
Погиб в ВОВ
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