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Ермаков Петр Максимович

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Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

06.01.1906

Дата смерти

15.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1906

Отец: Ермаков Максим Дмитриевич

Мать: Ермакова Аграфена Семеновна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Между 1924 и 1925

Жена: Ермакова Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
09.01.1926

Дочь: Якимочкина Анна Петровна

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Николаевна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1928

Дочь: Капустина Александра Петровна

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Николаевна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1929 или 1931

Сын: Ермаков Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Николаевна

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Ермаков Юрий Петрович

Мать ребёнка: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Развод
Неизвестно

Жена: Ермакова Прасковья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин (сапожник)
Смерть
15.03.1978
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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