Ермаков Петр Максимович
Место рождения
Дата рождения06.01.1906
Дата смерти15.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1906
Бракосочетание
Между 1924 и 1925
Рождение ребёнка
09.01.1926
Дочь: Якимочкина Анна Петровна
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.1928
Дочь: Капустина Александра Петровна
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
05.12.1929 или 1931
Сын: Ермаков Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Николаевна
Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1946
Мать ребёнка: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин (сапожник)
Смерть
15.03.1978
Кривой Рог, Дніпропетровська область