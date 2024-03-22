Ермаков Максим Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1877
Отец: Ермаков Дмитрий Ермолаевич
Мать: Пелагея Игнатьевна
Бракосочетание
01.10.1895
Рождение ребёнка
19.01.1898
Сын: Ермаков Василий Максимович
Мать ребёнка: Ермакова Аграфена Семеновна
Рождение ребёнка
24.09.1901
Дочь: Шатрова Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Ермакова Аграфена Семеновна
Рождение ребёнка
06.01.1906
Мать ребёнка: Ермакова Аграфена Семеновна
Рождение ребёнка
09.10.1910
Дочь: Клементьева Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Ермакова Аграфена Семеновна
Рождение ребёнка
30.05.1916
Сын: Ермаков Александр Максимович
Мать ребёнка: Ермакова Аграфена Семеновна
Смерть
Неизвестно