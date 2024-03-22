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Ермаков Максим Дмитриевич

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Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

16.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1877

Отец: Ермаков Дмитрий Ермолаевич

Мать: Пелагея Игнатьевна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
01.10.1895

Жена: Ермакова Аграфена Семеновна

Рождение ребёнка
19.01.1898

Сын: Ермаков Василий Максимович

Мать ребёнка: Ермакова Аграфена Семеновна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1901

Дочь: Шатрова Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Ермакова Аграфена Семеновна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1906

Сын: Ермаков Петр Максимович

Мать ребёнка: Ермакова Аграфена Семеновна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1910

Дочь: Клементьева Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Ермакова Аграфена Семеновна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1916

Сын: Ермаков Александр Максимович

Мать ребёнка: Ермакова Аграфена Семеновна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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