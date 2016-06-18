Капустина (Ермакова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Ермакова) Александра Петровна

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Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

29.09.1928

Дата смерти

18.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1928

Отец: Ермаков Петр Максимович

Мать: Ермакова Прасковья Николаевна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1949

Дочь: Гэрибова Евгения

Отец ребёнка: Капустин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
05.11.1956

Дочь: Марфина Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Капустин Сергей Александрович

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Сергей Александрович

Смерть
18.06.2016
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
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