Капустина (Ермакова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения29.09.1928
Дата смерти18.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1928
Рождение ребёнка
08.07.1949
Дочь: Гэрибова Евгения
Отец ребёнка: Капустин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
05.11.1956
Дочь: Марфина Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Капустин Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.2016