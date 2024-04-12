Ермакова (Фадеева (Лаврентьева)) Аграфена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Фадеева (Лаврентьева)) Аграфена Семеновна

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Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

15.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1876

Отец: Фадеев Семен Максимович

Мать: Фадеева Устинья Зиновьевна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
01.10.1895

Муж: Ермаков Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.01.1898

Сын: Ермаков Василий Максимович

Отец ребёнка: Ермаков Максим Дмитриевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1901

Дочь: Шатрова Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Ермаков Максим Дмитриевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1906

Сын: Ермаков Петр Максимович

Отец ребёнка: Ермаков Максим Дмитриевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1910

Дочь: Клементьева Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Ермаков Максим Дмитриевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1916

Сын: Ермаков Александр Максимович

Отец ребёнка: Ермаков Максим Дмитриевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Место жительства
Неизвестно
Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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