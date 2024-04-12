Ермакова (Фадеева (Лаврентьева)) Аграфена Семеновна
Место рождения
Дата рождения15.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1876
Бракосочетание
01.10.1895
Рождение ребёнка
19.01.1898
Сын: Ермаков Василий Максимович
Отец ребёнка: Ермаков Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.09.1901
Дочь: Шатрова Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Ермаков Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.01.1906
Отец ребёнка: Ермаков Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.10.1910
Дочь: Клементьева Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Ермаков Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.05.1916
Сын: Ермаков Александр Максимович
Отец ребёнка: Ермаков Максим Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно