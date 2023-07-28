Клементьева (Ермакова) Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьева (Ермакова) Прасковья Максимовна

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Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

09.10.1910

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910

Отец: Ермаков Максим Дмитриевич

Мать: Ермакова Аграфена Семеновна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Колесова Анна

Отец ребёнка: Клементьев Павел Кузьмич

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1947

Дочь: Канадина Валентина

Отец ребёнка: Клементьев Павел Кузьмич

Самарская (Куйбышевская) область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клеменьтев Николай Павлович

Отец ребёнка: Клементьев Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серпова Тамара

Отец ребёнка: Клементьев Павел Кузьмич

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Смерть
2000