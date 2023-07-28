Клементьева (Ермакова) Прасковья Максимовна
Место рождения
Дата рождения09.10.1910
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Колесова Анна
Отец ребёнка: Клементьев Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
24.03.1947
Дочь: Канадина Валентина
Отец ребёнка: Клементьев Павел Кузьмич
Самарская (Куйбышевская) область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клеменьтев Николай Павлович
Отец ребёнка: Клементьев Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серпова Тамара
Отец ребёнка: Клементьев Павел Кузьмич
Смерть
2000