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Фадеев Семен Максимович

Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

17.10.1907

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Фадеев Максим Анисимович

Мать: Евдокия Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
22.09.1871

Жена: Фадеева Устинья Зиновьевна

Рождение ребёнка
09.02.1873

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна

Рождение ребёнка
22.01.1875

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна

Рождение ребёнка
15.06.1876

Дочь: Ермакова Аграфена Семеновна

Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1878

Сын: Фадеев Анисимов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шелепова Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Фадеев Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Фадеев Иван Семенович

Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Николай Семенович

Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна

Смерть
17.10.1907
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