Фадеев Семен Максимович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти17.10.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Фадеев Максим Анисимович
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
22.09.1871
Рождение ребёнка
09.02.1873
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна
Рождение ребёнка
22.01.1875
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна
Рождение ребёнка
15.06.1876
Дочь: Ермакова Аграфена Семеновна
Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна
Рождение ребёнка
04.11.1878
Сын: Фадеев Анисимов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шелепова Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Фадеева Устинья Зиновьевна
Смерть
17.10.1907