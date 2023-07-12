Фадеева (Кононова) Устинья Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Кононов Зиновий Андреевич
Бракосочетание
22.09.1871
Рождение ребёнка
09.02.1873
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович
Рождение ребёнка
22.01.1875
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович
Рождение ребёнка
15.06.1876
Дочь: Ермакова Аграфена Семеновна
Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович
Рождение ребёнка
04.11.1878
Сын: Фадеев Анисимов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шелепова Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович
Смерть
Неизвестно