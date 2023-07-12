Фадеева (Кононова) Устинья Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Кононова) Устинья Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Кононов Зиновий Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
22.09.1871

Муж: Фадеев Семен Максимович

Рождение ребёнка
09.02.1873

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович

Рождение ребёнка
22.01.1875

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович

Рождение ребёнка
15.06.1876

Дочь: Ермакова Аграфена Семеновна

Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1878

Сын: Фадеев Анисимов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шелепова Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Фадеев Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Фадеев Иван Семенович

Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Николай Семенович

Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Фадеев Семен Максимович

Смерть
Неизвестно
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