Шатрова (Ермакова) Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатрова (Ермакова) Пелагея Максимовна

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Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

24.09.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1901

Отец: Ермаков Максим Дмитриевич

Мать: Ермакова Аграфена Семеновна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1929

Дочь: Ряднова Надежда

Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатров Петр Семенович

Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатров Николай Семенович

Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравьева Александра Семеновна

Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатров Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лычева Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутылкина Мария Семеновна

Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатров Семен Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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