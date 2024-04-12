Шатрова (Ермакова) Пелагея Максимовна
Место рождения
Дата рождения24.09.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1901
Рождение ребёнка
04.10.1929
Дочь: Ряднова Надежда
Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравьева Александра Семеновна
Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатров Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лычева Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутылкина Мария Семеновна
Отец ребёнка: Шатров Семен Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно