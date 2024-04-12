Ермаков Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения19.01.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1898
Рождение ребёнка
08.01.1925
Сын: Ермаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ермакова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
01.12.1928
Дочь: Малышева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ермакова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
25.06.1931
Дочь: Шляпкина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Ермакова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
20.12.1934
Дочь: Насонова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Ермакова Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно