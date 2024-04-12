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Ермаков Василий Максимович

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Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

19.01.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1898

Отец: Ермаков Максим Дмитриевич

Мать: Ермакова Аграфена Семеновна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1925

Сын: Ермаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ермакова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
01.12.1928

Дочь: Малышева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ермакова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
25.06.1931

Дочь: Шляпкина Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Ермакова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
20.12.1934

Дочь: Насонова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Ермакова Пелагея Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Пелагея Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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