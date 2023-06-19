Ермакова (Кожанова) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1904
Дата смерти04.11.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1904
Бракосочетание
Между 1924 и 1925
Рождение ребёнка
09.01.1926
Дочь: Якимочкина Анна Петровна
Отец ребёнка: Ермаков Петр Максимович
Рождение ребёнка
29.09.1928
Дочь: Капустина Александра Петровна
Отец ребёнка: Ермаков Петр Максимович
Рождение ребёнка
05.12.1929 или 1931
Сын: Ермаков Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Ермаков Петр Максимович
Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Развод
Неизвестно
Смерть
04.11.1938
Самарская (Куйбышевская) область