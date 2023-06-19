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Ермакова (Кожанова) Прасковья Николаевна

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Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.10.1904

Дата смерти

04.11.1938

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1904

Отец: Кожанов Николай Иванович

Мать: Кожанова Анастасия Яковлевна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Между 1924 и 1925

Муж: Ермаков Петр Максимович

Рождение ребёнка
09.01.1926

Дочь: Якимочкина Анна Петровна

Отец ребёнка: Ермаков Петр Максимович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1928

Дочь: Капустина Александра Петровна

Отец ребёнка: Ермаков Петр Максимович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1929 или 1931

Сын: Ермаков Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Ермаков Петр Максимович

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Развод
Неизвестно

Муж: Ермаков Петр Максимович

Смерть
04.11.1938
Самарская (Куйбышевская) область