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Кожанов Николай Иванович

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Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

28.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кожанов Иван Иванович

Мать: Кожанова Арина Севастьяновна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.10.1902

Жена: Кожанова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
19.10.1904

Дочь: Ермакова Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Кожанова Анастасия Яковлевна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1909

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кожанова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
01.02.1911

Сын: Кожанов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Кожанова Анастасия Яковлевна

Обшаровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
28.12.1950
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