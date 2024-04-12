Кожанов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти28.12.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
06.10.1902
Рождение ребёнка
19.10.1904
Дочь: Ермакова Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Кожанова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
20.11.1909
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кожанова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
01.02.1911
Сын: Кожанов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Кожанова Анастасия Яковлевна
Обшаровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
28.12.1950