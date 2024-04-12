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Кожанов Иван Иванович

Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

04.05.1900

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Кожанов Иван Степанович

Мать: Кожанова Анна Яковлевна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1879

Жена: Кожанова Арина Севастьяновна

Рождение ребёнка
?.01.1882

Дочь: Сорокина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Кожанова Арина Севастьяновна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кожанов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кожанова Арина Севастьяновна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кожанов Федор Иванович

Мать ребёнка: Кожанова Арина Севастьяновна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мосалькова Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Кожанова Арина Севастьяновна

Рождение ребёнка
15.10.1888

Дочь: Петрунина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Кожанова Арина Севастьяновна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Кожанова Арина Севастьяновна

Смерть
04.05.1900
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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