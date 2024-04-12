Кожанова (Морозова) Арина Севастьяновна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Морозов Севастьян Никонович
Мать: Матрона Ивановна
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
?.01.1882
Дочь: Сорокина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мосалькова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1888
Дочь: Петрунина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно