Кожанова (Морозова) Арина Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожанова (Морозова) Арина Севастьяновна

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Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Морозов Севастьян Никонович

Мать: Матрона Ивановна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1879

Муж: Кожанов Иван Иванович

Рождение ребёнка
?.01.1882

Дочь: Сорокина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кожанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кожанов Федор Иванович

Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мосалькова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1888

Дочь: Петрунина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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