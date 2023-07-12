Кожанова (Исаева) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожанова (Исаева) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Самарская обл., с.Воскресенка

Дата рождения

1883

Дата смерти

03.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Кривов-Исаев Яков Григорьевич

Мать: Кривова-Исаева Макрина Никоновна

Самарская обл., с.Воскресенка
Бракосочетание
06.10.1902

Муж: Кожанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1904

Дочь: Ермакова Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Кожанов Николай Иванович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1909

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кожанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1911

Сын: Кожанов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кожанов Николай Иванович

Обшаровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.02.1952
Самарская обл., с.Воскресенка
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