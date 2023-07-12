Кожанова (Исаева) Анастасия Яковлевна
Место рожденияСамарская обл., с.Воскресенка
Дата рождения1883
Дата смерти03.02.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Самарская обл., с.Воскресенка
Бракосочетание
06.10.1902
Рождение ребёнка
19.10.1904
Дочь: Ермакова Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Кожанов Николай Иванович
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1909
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кожанов Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1911
Сын: Кожанов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кожанов Николай Иванович
Обшаровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.02.1952
Самарская обл., с.Воскресенка