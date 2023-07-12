Кривова-Исаева (Приятелева) Макрина Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1852
Отец: Приятелев Никон Андроннович
Мать: Марина Петровна
Бракосочетание
06.02.1872
Рождение ребёнка
20.11.1872
Дочь: Касаткина Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Кривов-Исаев Яков Григорьевич
Самарская обл., с.Воскресенка
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Пулькина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Кривов-Исаев Яков Григорьевич
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кожанова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Кривов-Исаев Яков Григорьевич
Самарская обл., с.Воскресенка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кривов-Исаев Яков Григорьевич
Смерть
Неизвестно