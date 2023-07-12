Кривова-Исаева (Приятелева) Макрина Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривова-Исаева (Приятелева) Макрина Никоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1852

Отец: Приятелев Никон Андроннович

Мать: Марина Петровна

Бракосочетание
06.02.1872

Муж: Кривов-Исаев Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
20.11.1872

Дочь: Касаткина Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Кривов-Исаев Яков Григорьевич

Самарская обл., с.Воскресенка
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Пулькина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кривов-Исаев Яков Григорьевич

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кожанова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Кривов-Исаев Яков Григорьевич

Самарская обл., с.Воскресенка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Кривов-Исаев Яков Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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