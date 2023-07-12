Касаткина (Исаева) Екатерина Яковлевна
Место рожденияСамарская обл., с.Воскресенка
Дата рождения20.11.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1872
Самарская обл., с.Воскресенка
Бракосочетание
15.10.1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касаткина Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Касаткин Степан Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касаткина Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Касаткин Степан Филиппович
Смерть
Неизвестно