Касаткина (Исаева) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина (Исаева) Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Самарская обл., с.Воскресенка

Дата рождения

20.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1872

Отец: Кривов-Исаев Яков Григорьевич

Мать: Кривова-Исаева Макрина Никоновна

Самарская обл., с.Воскресенка
Бракосочетание
15.10.1890

Муж: Касаткин Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касаткина Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Касаткин Степан Филиппович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касаткина Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Касаткин Степан Филиппович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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