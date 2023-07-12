Кривов-Исаев Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кривов Григорий Исаевич
Мать: Параскева Осиповна
Бракосочетание
06.02.1872
Рождение ребёнка
20.11.1872
Дочь: Касаткина Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Кривова-Исаева Макрина Никоновна
Самарская обл., с.Воскресенка
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Пулькина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Кривова-Исаева Макрина Никоновна
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кожанова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Кривова-Исаева Макрина Никоновна
Самарская обл., с.Воскресенка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кривова-Исаева Макрина Никоновна
Смерть
Неизвестно