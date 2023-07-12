Кривов-Исаев Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривов-Исаев Яков Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кривов Григорий Исаевич

Мать: Параскева Осиповна

Бракосочетание
06.02.1872

Жена: Кривова-Исаева Макрина Никоновна

Рождение ребёнка
20.11.1872

Дочь: Касаткина Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Кривова-Исаева Макрина Никоновна

Самарская обл., с.Воскресенка
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Пулькина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Кривова-Исаева Макрина Никоновна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кожанова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Кривова-Исаева Макрина Никоновна

Самарская обл., с.Воскресенка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Кривова-Исаева Макрина Никоновна

Смерть
Неизвестно