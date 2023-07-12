Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Петровна

Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Приятелев (андронов) Флор Никонович

Отец ребёнка: Приятелев Никон Андроннович

Рождение ребёнка
11.07.1852

Дочь: Кривова-Исаева Макрина Никоновна

Отец ребёнка: Приятелев Никон Андроннович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Никоновна

Отец ребёнка: Приятелев Никон Андроннович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Татьяна Никоновна

Отец ребёнка: Приятелев Никон Андроннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приятелев Никон Андроннович

Смерть
1889