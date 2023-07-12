Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Приятелев (андронов) Флор Никонович
Отец ребёнка: Приятелев Никон Андроннович
Рождение ребёнка
11.07.1852
Дочь: Кривова-Исаева Макрина Никоновна
Отец ребёнка: Приятелев Никон Андроннович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Никоновна
Отец ребёнка: Приятелев Никон Андроннович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Татьяна Никоновна
Отец ребёнка: Приятелев Никон Андроннович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1889