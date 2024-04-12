Приятелев Никон Андроннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приятелев Никон Андроннович

Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Приятелев Андрон Агафонович

Мать: Пелагея

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Приятелев (андронов) Флор Никонович

Мать ребёнка: Марина Петровна

Рождение ребёнка
11.07.1852

Дочь: Кривова-Исаева Макрина Никоновна

Мать ребёнка: Марина Петровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Никоновна

Мать ребёнка: Марина Петровна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Татьяна Никоновна

Мать ребёнка: Марина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Петровна

Смерть
Неизвестно
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