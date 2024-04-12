Приятелев Никон Андроннович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Приятелев Андрон Агафонович
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1849
Сын: Приятелев (андронов) Флор Никонович
Мать ребёнка: Марина Петровна
Рождение ребёнка
11.07.1852
Дочь: Кривова-Исаева Макрина Никоновна
Мать ребёнка: Марина Петровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Никоновна
Мать ребёнка: Марина Петровна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Татьяна Никоновна
Мать ребёнка: Марина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Петровна
Смерть
Неизвестно