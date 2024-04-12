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Приятелев Андрон Агафонович

Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Приятелев Агафон

Мать: не указана

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Приятелев Василий Андроннович

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1810 или 1813

Сын: Приятелев Андрей Андроннович

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1812

Сын: Приятелев Василий Андроннович

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1822

Сын: Приятелев Тимофей Андроннович

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1824

Сын: Приятелев Никон Андроннович

Мать ребёнка: Пелагея

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Смерть
1828
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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