Приятелев Андрон Агафонович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Приятелев Агафон
Рождение ребёнка
1807
Сын: Приятелев Василий Андроннович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1810 или 1813
Сын: Приятелев Андрей Андроннович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1812
Сын: Приятелев Василий Андроннович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1822
Сын: Приятелев Тимофей Андроннович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1824
Сын: Приятелев Никон Андроннович
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Смерть
1828