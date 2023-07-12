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Приятелев Василий Андроннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Приятелев Андрон Агафонович

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Приятелев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Приятелев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1849 или 1847

Сын: Приятелев (андронов) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Приятелев (андронов) Спиридон Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ануфриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Антоновна

Смерть
Неизвестно
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