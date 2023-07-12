Приятелев Василий Андроннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Приятелев Андрон Агафонович
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Приятелев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Приятелев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1849 или 1847
Сын: Приятелев (андронов) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Приятелев (андронов) Спиридон Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ануфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Антоновна
Смерть
Неизвестно