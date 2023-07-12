Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Приятелев Василий Андроннович

Отец ребёнка: Приятелев Андрон Агафонович

Рождение ребёнка
1810 или 1813

Сын: Приятелев Андрей Андроннович

Отец ребёнка: Приятелев Андрон Агафонович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Приятелев Василий Андроннович

Отец ребёнка: Приятелев Андрон Агафонович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Приятелев Андрон Агафонович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Приятелев Тимофей Андроннович

Отец ребёнка: Приятелев Андрон Агафонович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Приятелев Никон Андроннович

Отец ребёнка: Приятелев Андрон Агафонович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приятелев Андрон Агафонович

Смерть
Неизвестно
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