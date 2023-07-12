Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Приятелев Василий Андроннович
Отец ребёнка: Приятелев Андрон Агафонович
Рождение ребёнка
1810 или 1813
Сын: Приятелев Андрей Андроннович
Отец ребёнка: Приятелев Андрон Агафонович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Приятелев Василий Андроннович
Отец ребёнка: Приятелев Андрон Агафонович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Приятелев Андрон Агафонович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Приятелев Тимофей Андроннович
Отец ребёнка: Приятелев Андрон Агафонович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Приятелев Никон Андроннович
Отец ребёнка: Приятелев Андрон Агафонович
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно