Якимочкина (Ермакова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения09.01.1926
Дата смерти19.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1926
Рождение ребёнка
08.02.1949
Сын: Якимочкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Якимочкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.11.1953
Сын: Якимочкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Якимочкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.05.1959
Дочь: Сивцова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Якимочкин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.2005