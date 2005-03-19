Якимочкина (Ермакова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимочкина (Ермакова) Анна Петровна

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Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

09.01.1926

Дата смерти

19.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1926

Отец: Ермаков Петр Максимович

Мать: Ермакова Прасковья Николаевна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1949

Сын: Якимочкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Якимочкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
11.11.1953

Сын: Якимочкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Якимочкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
15.05.1959

Дочь: Сивцова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Якимочкин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимочкин Иван Васильевич

Смерть
19.03.2005