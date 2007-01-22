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Ермаков Анатолий Петрович

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Место рождения

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область

Дата рождения

05.12.1929 или 1931

Дата смерти

22.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929 или 1931

Отец: Ермаков Петр Максимович

Мать: Ермакова Прасковья Николаевна

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Бракосочетание
Около 1953

Жена: Ермакова Валентина Никифоровна

Рождение ребёнка
14.02.1955

Дочь: Ермакова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Ермакова Валентина Никифоровна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Развод
Около 1962

Жена: Ермакова Валентина Никифоровна

Рождение ребёнка
06.02.1968

Дочь: Тамара Анатольевна

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Смерть
22.01.2007
Отрадный, Отрадный, Самарская область