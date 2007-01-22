Ермаков Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рождения05.12.1929 или 1931
Дата смерти22.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929 или 1931
Бракосочетание
Около 1953
Рождение ребёнка
14.02.1955
Дочь: Ермакова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Ермакова Валентина Никифоровна
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Развод
Около 1962
Рождение ребёнка
06.02.1968
Дочь: Тамара Анатольевна
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Смерть
22.01.2007
Отрадный, Отрадный, Самарская область