Пеньков Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Пеньков Егор Сидорович
Мать: Пенькова Наталия
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова
Рождение ребёнка
21.07.1835 ст.
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Пеньков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова
Рождение ребёнка
22.01.1844 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова
Рождение ребёнка
09.06.1845 ст.
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858