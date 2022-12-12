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Пеньков Иван Георгиевич

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Пеньков Егор Сидорович

Мать: Пенькова Наталия

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пеньков Иван Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пеньков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1835 ст.

Сын: Пеньков Прохор Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Пеньков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пеньков Сидор Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1844 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова

Рождение ребёнка
09.06.1845 ст.

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пеньков Василий Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Анисимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Ефимия Анисимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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