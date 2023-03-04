Пенькова Ефимия Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Пеньков Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Пеньков Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
21.07.1835 ст.
Отец ребёнка: Пеньков Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Пеньков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Пеньков Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Пеньков Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
22.01.1844 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Пеньков Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
09.06.1845 ст.
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Пеньков Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пеньков Иван Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858