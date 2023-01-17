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Пеньков Григорий Иванович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1841

Дата смерти

До 1908

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Пеньков Иван Георгиевич

Мать: Пенькова Ефимия Анисимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1865

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Пенькова Екатерина Фёдоровна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Пеньков Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Пенькова Екатерина Фёдоровна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Екатерина Фёдоровна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1908
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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