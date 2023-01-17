Пеньков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиДо 1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Пеньков Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
14.10.1865
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Пенькова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Пеньков Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Пенькова Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1908