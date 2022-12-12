Пенькова (Ворсёгова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Ворсёгова) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

д. Оносовская

Дата рождения

1843

Дата смерти

01.11.1908

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Ворсёгов Фёдор Михеевич

Мать: Ворсёгова Мария Михайловна

д. Оносовская
Рождение ребёнка
14.10.1865

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Пеньков Григорий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Пеньков Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Пеньков Григорий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Григорий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.11.1908
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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