Пенькова (Ворсёгова) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияд. Оносовская
Дата рождения1843
Дата смерти01.11.1908
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
д. Оносовская
Рождение ребёнка
14.10.1865
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Пеньков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Пеньков Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Пеньков Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.11.1908