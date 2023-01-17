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Пеньков Максим Григорьевич

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

15.05.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Пеньков Григорий Иванович

Мать: Пенькова Екатерина Фёдоровна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Пенькова Надежда Спиридоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 14.04.1900

Сын: Пеньков Семён Максимович

Мать ребёнка: Пенькова Надежда Спиридоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1903

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Пенькова Надежда Спиридоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1906

Дочь: Пенькова Александра Максимовна

Мать ребёнка: Пенькова Надежда Спиридоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.05.1909 ст.
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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