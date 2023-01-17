Пеньков Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти15.05.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
28.01.1898
Рождение ребёнка
Около 14.04.1900
Мать ребёнка: Пенькова Надежда Спиридоновна
Рождение ребёнка
08.03.1903
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Пенькова Надежда Спиридоновна
Рождение ребёнка
16.04.1906
Дочь: Пенькова Александра Максимовна
Мать ребёнка: Пенькова Надежда Спиридоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.1909 ст.