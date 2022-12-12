Пенькова (Огородникова) Надежда Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Огородникова) Надежда Спиридоновна

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Место рождения

д. Красовская

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Красовская
Пасеговская вол. д. Крысовская Знаменской церкви
Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Пеньков Максим Григорьевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 14.04.1900

Сын: Пеньков Семён Максимович

Отец ребёнка: Пеньков Максим Григорьевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1903

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Пеньков Максим Григорьевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1906

Дочь: Пенькова Александра Максимовна

Отец ребёнка: Пеньков Максим Григорьевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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