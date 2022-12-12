Пенькова (Огородникова) Надежда Спиридоновна
Место рожденияд. Красовская
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Красовская
Пасеговская вол. д. Крысовская Знаменской церкви
Бракосочетание
28.01.1898
Рождение ребёнка
Около 14.04.1900
Отец ребёнка: Пеньков Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
08.03.1903
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Пеньков Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
16.04.1906
Дочь: Пенькова Александра Максимовна
Отец ребёнка: Пеньков Максим Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно