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Пеньков Иван Иванович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

07.03.1902

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Пеньков Иван Георгиевич

Мать: Пенькова Ефимия Анисимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1855 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
24.12.1857 ст.

Сын: Пеньков Евгений Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Ксения Васильева

Бракосочетание
10.05.1859

Жена: Пенькова Анастасия Фёдоровна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1865 ст.

Сын: Пеньков Антон Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Фёдоровна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Ксения Васильева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.03.1902
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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