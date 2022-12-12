Пеньков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти07.03.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Пеньков Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
02.04.1855 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
24.12.1857 ст.
Мать ребёнка: Пенькова Ксения Васильева
Бракосочетание
10.05.1859
Рождение ребёнка
06.07.1865 ст.
Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Анастасия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.03.1902