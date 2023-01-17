Пенькова (?) Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти24.01.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1855 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Пеньков Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1857 ст.
Отец ребёнка: Пеньков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.01.1859