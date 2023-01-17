Пенькова (?) Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (?) Ксения Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

24.01.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1855 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Пеньков Иван Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1857 ст.

Сын: Пеньков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Пеньков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Иван Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.01.1859
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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