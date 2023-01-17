Пеньков Сидор Иванович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Пеньков Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Пенькова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Пеньков Василий Сидорович
Мать ребёнка: Пенькова Александра Ивановна
Бракосочетание
До 1883
Рождение ребёнка
15.09.1885
Дочь: Пенькова Надежда Сидоровна
Мать ребёнка: Пенькова Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно