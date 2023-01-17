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Пеньков Сидор Иванович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Пеньков Иван Георгиевич

Мать: Пенькова Ефимия Анисимова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Пеньков Пётр Сидорович

Мать ребёнка: Пенькова Александра Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Пеньков Василий Сидорович

Мать ребёнка: Пенькова Александра Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1883

Жена: Пенькова Александра Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1885

Дочь: Пенькова Надежда Сидоровна

Мать ребёнка: Пенькова Александра Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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