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Пеньков Василий Сидорович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Пеньков Сидор Иванович

Мать: Пенькова Александра Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1899 ст.

Сын: Пеньков Семён Васильевич

Мать ребёнка: Пенькова Олимпиада Петрова

Рождение ребёнка
31.05.1902

Сын: Пеньков Ион Васильевич

Мать ребёнка: Пенькова Олимпиада Петрова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1904

Сын: Пеньков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Пенькова Олимпиада Петрова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1906

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Пенькова Олимпиада Петрова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1908

Сын: Пеньков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Пенькова Олимпиада Петрова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Олимпиада Петрова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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