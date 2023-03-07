Пеньков Василий Сидорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Рождение ребёнка
15.04.1899 ст.
Мать ребёнка: Пенькова Олимпиада Петрова
Рождение ребёнка
31.05.1902
Мать ребёнка: Пенькова Олимпиада Петрова
Рождение ребёнка
21.06.1904
Мать ребёнка: Пенькова Олимпиада Петрова
Рождение ребёнка
06.04.1906
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Пенькова Олимпиада Петрова
Рождение ребёнка
14.08.1908
Сын: Пеньков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Пенькова Олимпиада Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно