Пенькова (?) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (?) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пеньков Пётр Сидорович

Отец ребёнка: Пеньков Сидор Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Пеньков Василий Сидорович

Отец ребёнка: Пеньков Сидор Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1883

Муж: Пеньков Сидор Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1885

Дочь: Пенькова Надежда Сидоровна

Отец ребёнка: Пеньков Сидор Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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