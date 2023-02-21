Пенькова (?) Олимпиада Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1899 ст.
Отец ребёнка: Пеньков Василий Сидорович
Рождение ребёнка
31.05.1902
Отец ребёнка: Пеньков Василий Сидорович
Рождение ребёнка
21.06.1904
Отец ребёнка: Пеньков Василий Сидорович
Рождение ребёнка
06.04.1906
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Пеньков Василий Сидорович
Рождение ребёнка
14.08.1908
Сын: Пеньков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Пеньков Василий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно