Пенькова (?) Олимпиада Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (?) Олимпиада Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1899 ст.

Сын: Пеньков Семён Васильевич

Отец ребёнка: Пеньков Василий Сидорович

Рождение ребёнка
31.05.1902

Сын: Пеньков Ион Васильевич

Отец ребёнка: Пеньков Василий Сидорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1904

Сын: Пеньков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пеньков Василий Сидорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1906

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Пеньков Василий Сидорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1908

Сын: Пеньков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Пеньков Василий Сидорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Василий Сидорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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