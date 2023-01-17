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Пеньков Егор Сидорович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1786

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Пеньков Сидор Фёдорович

Мать: Пенькова Екатерина Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Пеньков Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Пенькова Наталия

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Пеньков Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Пенькова Наталия

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Пеньков Роман Георгиевич

Мать ребёнка: Пенькова Наталия

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Параскева Егорова

Мать ребёнка: Пенькова Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Наталия

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1820
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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