Пеньков Егор Сидорович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Пенькова Наталия
Рождение ребёнка
1814
Сын: Пеньков Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Пенькова Наталия
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Пенькова Наталия
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Параскева Егорова
Мать ребёнка: Пенькова Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенькова Наталия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1820