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Пеньков Роман Георгиевич

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

До 1905

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Пеньков Егор Сидорович

Мать: Пенькова Наталия

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.11.1857 ст.

Жена: Пенькова Евдокия Агафоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1 брак
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пеньков Яков Романович

Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Агафоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1859

Дочь: Матрона Романовна

Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Агафоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1861

Сын: Пеньков Семён Романович

Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Агафоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Пенькова Соломона Романовна

Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Агафоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.04.1865

Жена: Пенькова Фёкла Евстафьевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
2 брак
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Пеньков Фёдор Романович

Мать ребёнка: Пенькова Фёкла Евстафьевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1905
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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