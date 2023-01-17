Пеньков Роман Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиДо 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Пеньков Егор Сидорович
Мать: Пенькова Наталия
Бракосочетание
10.11.1857 ст.
1 брак
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
02.11.1859
Дочь: Матрона Романовна
Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
17.04.1861
Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Пенькова Соломона Романовна
Мать ребёнка: Пенькова Евдокия Агафоновна
Бракосочетание
25.04.1865
2 брак
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Пенькова Фёкла Евстафьевна
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1905