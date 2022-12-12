Пенькова (Палкина) Евдокия Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Палкина) Евдокия Агафоновна

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Место рождения

д. Ростригинская

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

07.03.1865

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Палкин Агафон Зиновьевич

Мать: не указана

д. Ростригинская
Бракосочетание
10.11.1857 ст.

Муж: Пеньков Роман Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1 брак
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пеньков Яков Романович

Отец ребёнка: Пеньков Роман Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1859

Дочь: Матрона Романовна

Отец ребёнка: Пеньков Роман Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1861

Сын: Пеньков Семён Романович

Отец ребёнка: Пеньков Роман Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Пенькова Соломона Романовна

Отец ребёнка: Пеньков Роман Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.03.1865
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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