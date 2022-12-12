Пенькова (Палкина) Евдокия Агафоновна
Место рожденияд. Ростригинская
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти07.03.1865
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Палкин Агафон Зиновьевич
Мать: не указана
д. Ростригинская
Бракосочетание
10.11.1857 ст.
1 брак
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Пеньков Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
02.11.1859
Дочь: Матрона Романовна
Отец ребёнка: Пеньков Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
17.04.1861
Отец ребёнка: Пеньков Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Пенькова Соломона Романовна
Отец ребёнка: Пеньков Роман Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.03.1865