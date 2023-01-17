Пенькова Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова Наталия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Пеньков Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Пеньков Егор Сидорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Пеньков Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Пеньков Егор Сидорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Пеньков Роман Георгиевич

Отец ребёнка: Пеньков Егор Сидорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Параскева Егорова

Отец ребёнка: Пеньков Егор Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Егор Сидорович

Смерть
После 1834
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