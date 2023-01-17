Пенькова Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Пеньков Егор Сидорович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Пеньков Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Пеньков Егор Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Пеньков Егор Сидорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Параскева Егорова
Отец ребёнка: Пеньков Егор Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834