Пенькова (Колупаева) Екатерина Ивановна
Место рожденияд. Колупаевская
Дата рождения1758
Дата смерти16.08.1844 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Колупаев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Пенькова) Улитта Сидоровна
Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Пенькова) Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Пенькова) Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Пенькова) Соломия Сидоровна
Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Пенькова) Елизавета Сидоровна
Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович
Смерть
16.08.1844 ст.