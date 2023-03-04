Пенькова (Колупаева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Колупаева) Екатерина Ивановна

Место рождения

д. Колупаевская

Дата рождения

1758

Дата смерти

16.08.1844 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Колупаев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Сидор Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Пеньков Егор Сидорович

Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Пенькова) Улитта Сидоровна

Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Пенькова) Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Пенькова) Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Пеньков Михаил Сидорович

Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Пенькова) Соломия Сидоровна

Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Пенькова) Елизавета Сидоровна

Отец ребёнка: Пеньков Сидор Фёдорович

Смерть
16.08.1844 ст.

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