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Пеньков Михаил Сидорович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

04.02.1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Пеньков Сидор Фёдорович

Мать: Пенькова Екатерина Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пеньков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пенькова Марфа Филипова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1836 ст.

Дочь: Пенькова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Пенькова Марфа Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Марфа Филипова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.02.1858 ст.
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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