Пеньков Михаил Сидорович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти04.02.1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Пенькова Марфа Филипова
Рождение ребёнка
13.04.1836 ст.
Дочь: Пенькова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Пенькова Марфа Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенькова Марфа Филипова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1858 ст.