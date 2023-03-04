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Пеньков Иван Михайлович

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Пеньков Михаил Сидорович

Мать: Пенькова Марфа Филипова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1846 ст.

Жена: Пенькова Ефимия Яковлева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1846г. МК Красное (свадьба) жених 18 лет невеста 18 лет из дер. Коверихтнской отданого в рекруты Якова Феодулова Гревахина? поручители по женеху Пасеговской волости дер. Радиона Марфина крест. Матфей ... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пеньков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Пеньков Лука Иванович

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1851 ст.

Дочь: (Пенькова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Пенькова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Пенькова) Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1855 ст.

Дочь: (Пенькова) Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1857 ст.

Дочь: (Пенькова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1859

Дочь: Пенькова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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