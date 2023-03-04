Пеньков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Пеньков Михаил Сидорович
Мать: Пенькова Марфа Филипова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1846 ст.
Жена: Пенькова Ефимия Яковлева
1846г. МК Красное (свадьба) жених 18 лет невеста 18 лет из дер. Коверихтнской отданого в рекруты Якова Феодулова Гревахина? поручители по женеху Пасеговской волости дер. Радиона Марфина крест. Матфей ... Показать все
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
19.04.1851 ст.
Дочь: (Пенькова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Пенькова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Пенькова) Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
21.09.1855 ст.
Дочь: (Пенькова) Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
01.05.1857 ст.
Дочь: (Пенькова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
21.04.1859
Дочь: Пенькова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Пенькова Ефимия Яковлева
Смерть
После 1858