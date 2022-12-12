Пенькова (?) Марфа Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПенькова (?) Марфа Филипова

Пенькова (?) Марфа Филипова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

26.02.1859

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пеньков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пеньков Михаил Сидорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1836 ст.

Дочь: Пенькова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Пеньков Михаил Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Михаил Сидорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.02.1859
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close