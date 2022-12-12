Пенькова (?) Марфа Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти26.02.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Пеньков Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
13.04.1836 ст.
Дочь: Пенькова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Пеньков Михаил Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.1859