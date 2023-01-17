Пенькова (?) Ефимия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1846 ст.
1846г. МК Красное (свадьба) жених 18 лет невеста 18 лет из дер. Коверихтнской отданого в рекруты Якова Феодулова Гревахина? поручители по женеху Пасеговской волости дер. Радиона Марфина крест. Матфей ... Показать все
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.04.1851 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.09.1855 ст.
Дочь: Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1857 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1859
Дочь: Пенькова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1860