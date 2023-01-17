Пенькова (?) Ефимия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (?) Ефимия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1846 ст.

Муж: Пеньков Иван Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1846г. МК Красное (свадьба) жених 18 лет невеста 18 лет из дер. Коверихтнской отданого в рекруты Якова Феодулова Гревахина? поручители по женеху Пасеговской волости дер. Радиона Марфина крест. Матфей ... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пеньков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Пеньков Лука Иванович

Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1851 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1855 ст.

Дочь: Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1857 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1859

Дочь: Пенькова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Пеньков Иван Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1860
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