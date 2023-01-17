Пеньков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиДо 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Пеньков Иван Михайлович
Мать: Пенькова Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Пенькова Матрона Петрова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пенькова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Пенькова Матрона Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенькова Матрона Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1902