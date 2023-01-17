Пенькова (?) Матрона Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Пеньков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пенькова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Пеньков Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно