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Пеньков Пётр Андреевич

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Пеньков Андрей Иванович

Мать: Пенькова Матрона Петрова

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.05.1898

Жена: Пенькова Мария Михайловна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1899

Сын: Пеньков Александр Петрович

Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
18.05.1902

Сын: Пеньков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1904

Дочь: Пенькова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1906

Сын: Пеньков Андрей Петрович

Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1908

Сын: Пеньков Василий Петрович

Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Пеньков Петрович

Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Пеньков Петрович

Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Александра Георгиева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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