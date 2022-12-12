Пеньков Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Пеньков Андрей Иванович
Мать: Пенькова Матрона Петрова
Бракосочетание
27.05.1898
Рождение ребёнка
18.04.1899
Сын: Пеньков Александр Петрович
Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
18.05.1902
Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1904
Дочь: Пенькова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
14.08.1906
Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
21.03.1908
Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Пеньков Петрович
Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Пеньков Петрович
Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно