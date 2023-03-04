Пенькова (Воронова) Мария Михайловна
Место рожденияд. Афанасьевская
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Воронов Михаил Иванович
Мать: не указана
д. Афанасьевская
Кстининской вол.
Бракосочетание
27.05.1898
Рождение ребёнка
18.04.1899
Сын: Пеньков Александр Петрович
Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
18.05.1902
Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1904
Дочь: Пенькова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1906
Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
21.03.1908
Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Пеньков Петрович
Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Пеньков Петрович
Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно