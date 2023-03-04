Пенькова (Воронова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Воронова) Мария Михайловна

Место рождения

д. Афанасьевская

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Воронов Михаил Иванович

Мать: не указана

д. Афанасьевская
Кстининской вол.
Бракосочетание
27.05.1898

Муж: Пеньков Пётр Андреевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1899

Сын: Пеньков Александр Петрович

Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
18.05.1902

Сын: Пеньков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1904

Дочь: Пенькова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1906

Сын: Пеньков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1908

Сын: Пеньков Василий Петрович

Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Пеньков Петрович

Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Пеньков Петрович

Отец ребёнка: Пеньков Пётр Андреевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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